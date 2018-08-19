На трасі Львів-Тернопіль внаслідок ДТП рейсовий автобус з 44 пасажирами злетів у кювет

Сьогодні, 19 серпня, близько 10:20 год. на трасі Львів – Тернопіль поблизу Золочева внаслідок зіткнення з автомобілем рейсовий автобус з 44 пасажирами з‘їхав у кювет. Про це у Facebook повідомляє координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

«Водій автомобіля «Мерседес L200» виїхав на зустрічну смугу на здійснив лобове зіткнення із рейсовим автобусом сполученням «Херсон – Варшава», який рухався у напрямку м. Львова. Автобус з‘їхав у кювет, в ньому знаходилося 44 пасажири», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, пасажир автомобіля «Мерседес L200» госпіталізований в Золочівську лікарню, в реанімаційне відділення, а також один пасажир рейсового автобуса також госпіталізований в лікарню з діагнозом: забій лівої ноги.

Фото: Ігоря Зінкевича