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У День Незалежності львів’ян кличуть у парк на «На валах» на перегляд фільму «Кіборги»

Юлія Шпак

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З нагоди Дня Незалежності України 24 cерпня  у парку «На валах» відбудеться показ фільму «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Запрошуємо прийти і переглянути легендарну кінострічку режисера Ахтема Сеїтаблаєва про українських захисників. Нам важливо знати свою історію, залучати молодь, щоб наші діти вчились на прикладах новітніх героїв захищати свою землю та своїх близьких», – зазначила т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА  Ольга Березюк.

Початок о 21:30 год.

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