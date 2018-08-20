У День Незалежності львів’ян кличуть у парк на «На валах» на перегляд фільму «Кіборги»

З нагоди Дня Незалежності України 24 cерпня у парку «На валах» відбудеться показ фільму «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Запрошуємо прийти і переглянути легендарну кінострічку режисера Ахтема Сеїтаблаєва про українських захисників. Нам важливо знати свою історію, залучати молодь, щоб наші діти вчились на прикладах новітніх героїв захищати свою землю та своїх близьких», – зазначила т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Початок о 21:30 год.