На День Незалежності на державному кордоні посилять заходи безпеки

У період святкування Дня Державного Прапора та 27-ї річниці Дня Незалежності України Державна прикордонна служба України посилить заходи безпеки на державному кордоні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Окрім пунктів пропуску на держрубежі, заходи по забезпеченню безпеки та порядку також здійснюватимуться в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській області та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Прикордонники постійно проводитимуть моніторинг оперативної ситуації і враховуватимуть усі можливі виклики, насамперед, терористичні загрози. Для цього усі напрямки кордону будуть посилені додатковими нарядами. Під час руху осіб та транспортних засобів проводитиметься детальна оглядова робота. Крім того, до перевірки активно залучатимуть кінологів зі службовими собаками задля виявлення незаконного переміщення зброї та вибухових речовин. До того ж здійснюватиметься ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які будуть знаходитися поблизу кордону тощо.

Для запобігання і недопущення провокацій прикордонники діятимуть у тісній взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою Безпеки України.