Вранці на Городоцькій двоє чоловіків пограбували перехожого

Сьогодні вранці у Львові на вулиці Городоцькій двоє чоловіків пограбували перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Сьогодні вранці, патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Городоцькій. Заявник розповів, що до нього підійшли двоє невідомих йому чоловіків та заволоділи грошовими коштами у розмірі 40 доларів та 90 гривень.

Потерпілий описав патрульним зловмисників та вказав напрямок їхнього руху. Під час перевірки вулиці Степана Бандери, заявник чітко вказав інспекторам на осіб, які його пограбували. Чоловіки побачили службовий автомобіль поліції та спробували втекти, проте їх затримали. В одного з чоловіків з задньої кишені звисала купюра номіналом 20 доларів.

На місце події викликали слідчих. Експерти вилучили в осіб 40 доларів та гривні. Згодом чоловіків доставили до Залізничного відділу поліції для встановлення їх осіб.