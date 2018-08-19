Львівські поліцейські понад 12 годин шукали зниклого 9-річного хлопчика, який заснув у чагарниках

На Львівщині правоохоронці розшукали зниклого хлопчика. Дитина заснула у чагарниках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Нагадаємо, 17 серпня близько 20.00 9-річний Любомир вийшов з дому, що в селі Ставчани, Пустомитівського району, і назад не повернувся.

«Спочатку батьки намагалися самотужки розшукати сина, а згодом звернулися за допомогою в поліцію.Відразу було піднято весь особовий склад Пустомитівського відділу поліції та інших підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області. До пошуків дитини також були залучені нацгвардійці, місцева влада та небайдужі мешканці», – йдеться у повідомленні.

Хлопчика розшукували протягом всієї ночі і сьогодні, 18 серпня, близько 13.00 його виявили в селі у чагарниках. Лікарі оглянули дитину, він здоровий та неушкоджений.

За його словами, він пішов гуляти, втомився, приліг і заснув. З Любомиром та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Фото: поліція