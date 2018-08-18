На Львівщині розшукують зниклого 8-річного хлопчика

На Львівщині розшукують безвісти зниклого 8-річного хлопчика. Про це у Facebook повідомив керівник спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Вчора, 17 серпня, в с. Ставчани Пустомитівський район Львівської області, близько 20.00 пішов з дому та не повернувся Браукіло Любомир Юрійович 20.08.2009 р.н.

Хлопець був одягнений у футболку темного кольору, спортивні штани темно синього кольору, резинові тапочки чорного кольору, зріст – 110см., волосся білого кольору, очі блакитні.

Якщо комусь відоме місце перебування хлопця просимо сповістити в 102 або 0977614931.