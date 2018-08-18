ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розшукують зниклого 8-річного хлопчика

Юлія Шпак

|

На Львівщині розшукують безвісти зниклого 8-річного хлопчика. Про це у Facebook повідомив керівник спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

 

Вчора, 17 серпня,  в с. Ставчани Пустомитівський район Львівської області, близько 20.00 пішов з дому та не повернувся Браукіло Любомир Юрійович 20.08.2009 р.н.

Хлопець був одягнений у футболку темного кольору, спортивні штани темно синього кольору, резинові тапочки чорного кольору,  зріст – 110см., волосся білого кольору, очі блакитні.

Якщо комусь відоме місце перебування хлопця просимо сповістити в 102 або 0977614931.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...