Завтра із Греції до Львова привезуть цілющу ікону Димитрія Солунського

Завтра, 19 серпня, до Церкви Преображення Господнього УАПЦ, що на вул. Роксоляни, 43а, із м. Салоніки (Греція) прибуде ікона з цілющим миром із мощей Cв. вмч. Димитрія Солунського (мироточивого). Ікона перебуватиме у храмі до 9 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Розпорядок Богослужінь у Церкві Преображення Господнього:

19 серпня, неділя:

09:00 год. — Акафіст до Cв. вмч. Димитрія Солунського (мироточивого);

10:00 год. — Водосвятний молебень;

11:00 год. — Святкова Літургія Іоана Золотоустого, опісля освячення плодів;

19:00 год. — Акафіст до Cв. вмч. Димитрія Солунського (мироточивого).

З 19 серпня до 9 вересня храм буде відчинений щодня з 07:30 до 22:00 год. А також о 09:00 год. і о 19:00 год. буде служитись акафіст, молитва перед святинею.

«У храмі кожен охочий буде мати можливість приклонитися перед іконою Пресвятої Богородиці «Всецариці», яка привезена із гори Афону (Греція), Святого Спиридона Тримифунського Чудотворця о. Корфу, ікони Нерукотворного Образа (Убруса), Господа нашого Ісуса Христа із часточкою каменя із Гробу Господнього, та миром від мироточивої ікони Нерукотворний Спас, яка привезена із Святої Землі м. Єрусалим. А також — перед іншими святинями і реліквіями, які зберігаються у храмі», — наголосив настоятель церкви прот. отець Володимир Біловус.

Зазначимо, Великомученика Димитрія Солунського (мироточивого) вважають покровителем воїнів, захисником міст і сіл, молитовником про мир і благополуччя у родинах.