На Пекарській з'явиться новий сучасний важкоатлетичний зал

У Львові відкриють новий важкоатлетичний зал, обладнаний за кращими європейським стандартами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Власне, сьогодні, 17 серпня, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Роман Хім’як спільно з головою Львівської обласної федерації важкої атлетики Василем Дзвінником, перевірили хід виконання ремонтних робіт у спеціалізованому залі важкої атлетики СК «Епіцентр», що у Львові на вулиці Пекарській, 50.

Оновлений важкоатлетичний зал відповідатиме сучасним європейським стандартам і стане єдиною спортивною спорудою такого виду на території Львівської області. Також ремонтні роботи здійснюються, з метою надання належної інфраструктури для проведення Чемпіонат України з важкої атлетики серед жінок та чоловіків, проведення якого заплановане вже на 12-16 вересня цього року.

Роботи на об’єкті триватимуть орієнтовно до двох тижнів. Зокрема, триває завершення оздоблювальних робіт: облаштування кімнати тренерів, розміщення важкоатлетичного обладнання (штанг) та облаштування конструкцій для рекламної (спонсорської) інформації.

Фото: управління спорту