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Музичні виступи, літературні зустрічі та майстер-класи: завтра на Левандівці стартує Фестиваль Параджанова

Юлія Шпак

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З 19 по 24 серпня у Львові на Левандівці проходитиме ІІІ Фестиваль Параджанова: місце правди. Фестиваль наповнять перегляди кінофільмів, театральні вистави, візуальні проекти, музичні виступи, літературні зустрічі, дискусії, майстер-класи для дорослих і дітей та святковий концерт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Традиційною локацією фестивалю є відокремлений індустріальний і водночас історичний район Львова — Левандівка, де розташована вулиця Параджанова.

Протягом шести фестивальних днів у культурно-мистецькому центрі «Супутник» триватиме виставка, присвячена Параджанову.

Як завжди, на фестивалі буде багато зустрічей, лекцій та дискусій з кінознавцями, істориками мистецтв, запрошено кінорежисера Романа Балаяна, сценариста та кінокритика Сергія Тримбача, мистецтвознавицю Діану Клочко, академіка Сидора Кіраля.

Кінопрограма просто неба у Левандівському парку, окрім фільмів самого Сергія Параджанова та творів про нього, міститиме шедеври українського кіно. Також на фестивалі відбудеться презентація фільму «Серце матері» В’ячеслава Бігуна.

Літературні читання, майстер-класи, дискусії, вільний мікрофон, перформанс за участю Влодка Кауфмана та інші події чекатимуть гостей фестивалю у спеціальній програмі «Буква Правди» від офісу «Львів — місто літератури ЮНЕСКО».

Також гостей фестивалю чекають театральні імпрези, серед яких: покази театру тіней, «живі колажі», майстер-класи та цілий «Вечір Театру».

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