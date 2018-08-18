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Львів’ян запрошують на виставку малярства і графіки

Юлія Шпак

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У середу, 22 серпня 2018 року о 16.00 львів’ян запрошують в Історичний комплекс НМЛ ім. Андрея Шептицького (вул. М. Драгоманова, 42)  на відкриття ретроспективної виставки малярства і графіки Романа Сельського, влаштованої з нагоди 115-ї річниці від дня народження художника. Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

 

В експозиції буде представлено понад півсотні живописних та графічних робіт з фондових зібрань Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Виставка покликана вшанувати одного з найбільш знакових мистців та підкреслити його особливе значення для сучасної української культури, загалом, і творення обличчя львівської малярської школи 1930-х—1970-х років, зокрема.

Виставка триватиме до 21 жовтня 2018 року в Історичному комплексі НМЛ ім.. Андрея Шептицького вул. М. Драгоманова, 42

Довідка

Роман Сельський (1903–1990) — видатний український живописець, графік, педагог, організатор та учасник мистецького життя Львова середини — другої половини ХХ століття. Він прагнув перебувати в епіцентрі мистецького життя, гуртував довкола себе молодь, виховував у ній вміння спостерігати, пізнавати світ та захоплюватись ним.

Малярство Романа Сельського увібрало в собі прогресивні набутки мистецьких шкіл Європи (Париж, Краків), інтерпретовані на фундаменті духовної спадщини української художньої культури з її скарбницею давнього іконопису та народного мистецтва. Зустрічі з представниками французької творчої еліти та знаними українськими митцями вплинули на формування виразно індивідуального стилю у його творчості. У час тоталітарної асиміляції будь-якої національної природи у мистецтві, нищення традицій чи хоч якогось вільнодумства, художник навчав своїх студентів малярській грамоті на пленерах, спонукав експериментувати з формою, прищеплював любов до своєї культури. Це спричинило появу яскравої плеяди львівських митців, нескутих ідеологічними приписами соцреалізму.

Українське культурне відродження в Західній Україні у 1960-х — 1970-х роках, головно зосереджене на продовженні ідей львівського авангарду 1910-х–1930-х років, великою мірою завдячує творчій та педагогічній праці Романа Сельського. Неперевершений колорист, майстер композиції і рисунка, він творив мистецтво, здатне представити українську національну школу малярства в контексті світової культури.

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