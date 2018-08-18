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Львів’ян на День Незалежності кличуть на забіг «За тверезу націю»

Юлія Шпак

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В п’ятницю, 24 серпня, в День Незалежності України, відбудеться всеукраїнська акція — забіг «За тверезу націю». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Збір учасників у Львові об 11:00 год на площі Митній.

Забіг відбуватиметься за маршрутом Львів — Зимна Вода — Рудне — Львів, гасло заходу «Є Тверезість — є Незалежність!».

«Варто зазначити, що подібні забіги на День Незалежності вже стали доброю традицією та відбуваються 8 років поспіль. Ми своїм прикладом хочемо показати усім українцям, що замість отруєння наскільки важливо займатися спортом і постійно загартовувати свій організм. Окрім цього наголошуємо, що справді незалежною держава буде тільки тоді, коли кожен з нас стане вільним. А для цього спочатку необхідно звільнитися від алкогольного і тютюнового рабства, яке міцно тримає нашу націю у своїх обіймах», — зазначає один із організаторів заходу Зеновій Станішевський.

Деталі (093) 150 33 42 Зеник

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