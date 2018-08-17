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В обласному центрі зайнятості розповіли, кому ж найпростіше знайти роботу на Львівщині

Юлія Шпак

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Відповідно до статистичних даних, упродовж січня-липня 2018 року соціальними послугами районних, міських філій та центрів зайнятості області задля працевлаштування скористалися 52,5 тисяч осіб, у тому числі 32,6 тисяч безробітних. Торік число тих, хто офіційно набув статус безробітного на Львівщині, складало на 5,5 тисяч більше. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

 

Зазначається, що База задекларованих вільних робочих місць і вакантних посад за перші сім місяців цього року, порівняно зі звітним періодом 2017 року, збільшилася на 0,6 тисяч пропозицій і становила 42,9 тисяч вакансій.

«Станом на 1 серпня 2018 року в області офіційно шукали роботу 14,0 тис. краян (минулого року – 15,0 тис.), а неукомплектованими залишалися 8,4 тис. робочих місць.Традиційно найпростіше знайти місце праці робітникам, для котрих зафіксовано 6,2 тис. пропозицій працевлаштування, 1,4 тис. вільних місць праці були для службовців, ще 0,8 тис. – для тих, хто не має спеціальної підготовки та відповідного рівня освіти», – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

У розрізі професійних груп найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2018 року спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, найменш популярними залишаються пропозиції праці для робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства, керівників, вищих державних службовців. Відтак, оператори автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів і установок, водії автотранспортних засобів, швачки та монтери кабельного виробництва на лаві безробітних подовго не засиджуються.

Як зазначив В. Барилюк, на одну вакансію в середньому на Львівщині претендувало дві особи, торік – 3 безробітних. Упродовж січня-липня поточного року фахівці обласної служби зайнятості допомогли повернутися до трудової діяльності 27,2 тис. жителям Львівщини, з них – понад 70% вдалося працевлаштувати до моменту набуття статусу безробітного.

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