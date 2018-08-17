У Львові в ДТП травмовано пішохода

У Львові в автопригоді постраждав чоловік. Його госпіталізовано в травматологічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 серпня близько 19.00 на вулиці Грінченка у Львові.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «ЛАЗ», 52-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 33-річного мешканця Львова, який раптово вийшов на проїжджу частину.

Його госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закритий крайовий перелом тіла хребця, забійна рана тім’яно-потиличної ділянки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.