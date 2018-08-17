У Дрогобичі затвердили «сміттєвого інвестора» , який збудує завод

На засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради було прийнято рішення про затвердження інвестора з будівництва сміттєпереробного заводу у місті Дрогобич. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Конкурсна комісія визначила переможцем ТОВ «ЕКО-СТАНДАРТ 10», яке є офіційним партнером німецької фірми «Solventure Ltd» — власником патенту та “IDS Сonsulting» — фінансовим партнером.

Переробка ТПВ, яку пропонує інвестор, полягає біохімічній обробці з подальшим виділенням теплової та електричної енергії.

Щодо впливу на навколишнє середовище, то, за словами інвесторів, він є абсолютно екологічно безпечним, що підтверджують сертифікати якості. У Німеччині, як зазначили представники, завод такої ж потужності, який планують спорудити у Дрогобичі, розташований за 300 метрів від найближчого населеного пункту. Однак, при будівництві заводу всі умови вивчатимуться локально за місцем розташування та особливостями.

У Дрогобичі інвестори планують спорудити завод проектною потужністю з переробки сміття 100 тисяч тонн відходів на рік, однак це питання ще узгоджуватиметься, оскільки інвестори планують брати за сировину ТПВ зі сміттєзвалища поблизу села Брониця. Термін будівництва — близько 36 місяців.

Приблизна вартість будівництва такого сміттєпереробного заводу складає 100 мільйонів євро, які в повному обсязі готова інвестувати німецька компанія «Solventure Ltd» та “IDS Сonsulting».

При запуску роботи заводу передбачено близько 300 робочих місць. Але, окрім цього, німецька компанія готова інвестувати в спорудження у Дрогобичі теплиць, які працюватимуть за рахунок теплової енергії, яка виділяється від переробки ТПВ, та дозволить створити сотні нових робочих місць.

Щодо площі для будівництва сміттєпереробного заводу, то необхідно близько 5 га землі.

При роботі заводу міський бюджет щорічно отримуватиме 10% від загальної суми прибутку.

«Затвердження інвестора виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради – це перший крок. У подальшому рішення прийматиметься на засіданні сесії Дрогобицької міської ради, а відтак підписання договору», – пояснюють у прес-службі мерії.

Як раніше повідомляв Львівський портал, міський голова Дрогобича Тарас Кучма звернувся до голови Львівської ОДА з проханням оголосити Дрогобич зоною екологічного лиха у зв`язку зі сміттєвою блокадою. Також ми неодноразово писали про те, що Дрогобич потерпає від сміття.