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Театр ляльок запрошує на виставу «Золоторогий олень», щоб розповісти дітям про патріотизм

Олександр Косик

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Як розказати дитині про свободу і незалежність? Львівський театр ляльок знає, як це зробити і зробить 24 серпня, показавши виставу «Золоторогий олень». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

«Театр ляльок – креативна мистецька платформа, яка вміє говорити з дитиною доступною мовою, простими поняттями. Ми формуємо в першу чергу шанобливе ставлення та любов до землі, де ти народився та ростеш. Розказуємо про людей для яких свобода та незалежність – не просто слово, а сенс існування на цій землі.

У виставі «Золоторогий Олень» – головні герої є прототипами гідних людей. Саме повітря, гори, дерева, трави Карпат роблять їх волелюбними. Неймовірна щедрість природи створює унікальних Оленів, з золотими рогами. Що є їх золото – дар чи прокляття, краса чи потворність, небезпека чи воля?. Адже є люди, які роблять все можливе, щоб підкорити, знищити, взяти під свій контроль. І тільки такий же вільний і унікальний хлопчик Василько, вперто бореться за життя і свободу свого друга Оленя і за свою власну гідність….

Тож що таке патріотизм? Поговоримо? Подумаємо разом?» – йдеться у повідомленні

Запрошуємо 24 серпня на перегляд вистави «Золоторогий олень», яка відбудеться о 16 годині і присвячена «Дню Незалежності». Саме ця вистава відкриє 73 театральний сезон Львівського театру ляльок.

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