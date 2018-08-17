На підтримку шахт і зарплати гірників спрямують 1,4 мільярди

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий Парламентом 13 липня 2018 року. Згідно із ним із держбюджету спрямують 1,4 млрд гривень на підтримку вугледобувних підприємств. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

Закон передбачає в Державному бюджеті України на 2018 рік спрямувати бюджетні призначення за спеціальним фондом, встановлені Міністерству енергетики та вугільної промисловості України за бюджетною програмою «Підтримка впровадження ринку електричної енергії» загальним обсягом 1,4 млрд гривень на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, шляхом зміни найменування зазначеної бюджетної програми на «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції».

Реалізація Закону зменшить соціальну напругу серед шахтарів, оскільки кошти цієї бюджетної програми будуть направлені в тому числі на погашення заборгованості з оплати праці зазначеній категорії осіб.

Законом також розширено джерела формування коштів для фінансування зазначеної державної програми і включено до них конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.