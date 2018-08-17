Марина Порошенко: «Мета інклюзивно-ресурсних центрів полягає у тому, щоб діти з особливими потребами отримували якісно-освітні послуги»

Дружина Президента України Марина Порошенко про створення Інклюзивно-ресурсних центрів та про Меморандум про долучення області до національного проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації»:

Сьогодні Львівська область долучається до національного проекту по впровадженню інклюзивної освіти. І мені дуже приємно, що сьогодні збільшилась команда однодумців, яка будує сучасне, прогресивне, європейське суспільство в Україні, адже воно без можливе без основних понять як толерантність, підтримка одного, захист наших дітей, їх прав на якісну освіту, на охорну здоров’я та соціальні послуги. На сьогодні в області функціонує 155 інклюзивних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 358 дітей з особливостями психофізичного розвитку. У цілому кількість дітей з особливими освітніми потребами в регіоні складає майже 40 тисяч осіб – це велика кількість, яку потрібно підтримувати та надати їм якісно-освітні послуги.

Я під великим враженням від відкриття Інклюзивно-ресурсного центру. Мене тішить, що на Львівщині вже створено 24 Центри, адже це дуже хороший показник. Загалом за рік ми провели реформу по заміні застарілих, пострадянських психолого-медико-педагогічних консультацій на сучасні, нові, працюючі за зовсім новими підходами Інклюзивно-ресурсні центри, які будуть обслуговувати та підтримувати дітей віком від 2 до 18 років.

Головна мета таких Інклюзивно-ресурсних центрів полягає у тому, щоб діти з особливими освітніми потребами та їх родин отримували необхідні послуги. Тому такі Центри мають бути стоворені у всіх громадах та обласних центрах».

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