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До трьох років тюрми засудили жовківчанина за серію крадіжок, поєднаних з проникненням у житло

Юлія Шпак

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На Львівщині до трьох років тюрми засудили 27-річного чоловіка за серію крадіжок із помешкань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначається, що упродовж серпня-грудня 2017 року, зловмисник скоїв 6 епізодів крадіжок майна із помешкань місцевих мешканців. Лиходій викрадав електроінструменти, а також речі побутового вжитку.

Своїми протиправними діями засуджений спричинив потерпілим матеріальну шкоду на десятки тисяч гривень.

Жовківським районним судом чоловіка визнано винним та засуджено до 3 років позбавлення волі.

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