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До Академії сухопутних військ приїздив командир операції «Юніфаєр»

Олександр Косик

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Вчора, 16 серпня, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного із дружнім візитом відвідала делегація Збройних Сил Канади, яку очолював командир операції «ЮНІФАЄР» підполковник Фрейзер Олд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

Також до складу делегації увійшли капітани Ендрю Чепмен й Крістофер Паркер, головний старшина ворент-офіцер Джеймс Хеберт.

Зустрічав іноземних гостей начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він ознайомив канадських військовослужбовців зі структурою та завданням навчального закладу й особливостями підготовки офіцерських кадрів для Вітчизняного війська.

Під час зустрічі генерал-лейтенант Павло Ткачук передав командиру операції «ЮНІФАЄР» відзнаку «Знак пошани», якою Міністр оборони України нагородив майора ЗС Канади Крістіана Папіно.

Також під час відвідування Академії іноземці подарували музею навчального закладу комплект канадського військового однострою, який незабаром поповнить експозицію залу міжнародного співробітництва.

Наприкінці свого візиту члени канадської делегації також ознайомились з деякими елементами навчально-матеріальної бази Національної академії.

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