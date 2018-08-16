У пам’ятці архітектури в центрі Львова хочуть облаштувати готель та ресторан

У п’ятиповерховому будинку на вул. Городоцькій, 2, що відразу біля Львівської опери, хочуть облаштувати апартамент-готель та заклад громадського харчування. Відповідне питання включене у порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради Львова, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Завтра, 17 серпня, виконавчий комітет розглядатиме питання про видачу громадянину Свіщову О. Ю. містобудівних умов та обмежень на реставрацію з пристосуванням нежитлових приміщень третього, частини першого та підвального поверхів пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 137) на вул. Городоцькій, 2 під апартамент-готель та заклад громадського харчування.

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Найімовірніше дозвіл на облаштування готелю та ресторану у будинку на вул. Городоцькій, 2 хоче отримати Олександр Свіщов – батько наймолодшого депутата міськради Львова від БПП Віталія Свіщова.

Також Олександр Свіщов є відомим бізнесменом і президентом ватерпольного клубу «Динамо».

Додамо, що родина Свіщових має земельну ділянку, площею 1,8 га, у закритому елітному поселенні у селі Підберізці, що відразу за Винниками. Там живуть найзаможніші львівські бізнесмени та депутати. Офіційно ділянка перебуває у власності бабусі Віталія Свіщова Валентини.