Повідомлення про замінування чотирьох фітнес-клубів у Львові виявилось фейком

Вибухових пристроїв у чотирьох фітнес-клубах не виявлено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні о 8:30 год, а потім о 12.36 год повторно, на електронну пошту відділу «Гаряча лінія міста» надійшли повідомлення про закладення вибухових пристроїв за 4 адресами. На місці працювали відповідні служби, вибухових пристроїв не виявлено.

Мова йде про такі адреси:

— вул. Роксоляни, 18 — фітнес-клуб «ЮНІТІ ФІТНЕС-КЛУБ» (Залізничний район);

— вул. О. Степанівни, 45 — фітнес-клуб «Форевер» (Франківський район);

— вул. Зелена, 20 — фітнес-клуб «Форевер» (Личаківський район);

— вул. О. Кониського, 9 — фітнес-клуб «Айседора» (Личаківський район).

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалось.

На місцях подій працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. Місця подій були огороджені, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Працівниками слідчо-оперативних груп районних відділів ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологами проведено обстеження приміщень фітнес-клубів та прилеглих територій:

вул. О. Степанівни, 45 — фітнес-клуб «Форевер»: о 10:30 год. пошукові роботи у місцях можливого замінування були завершені, вибухового пристрою не виявлено, евакуація не проводилася;

вул. Роксоляни, 18 — фітнес-клуб «ЮНІТІ ФІТНЕС-КЛУБ»: о 10:50 год. пошукові роботи у місцях можливого замінування були завершені, вибухового пристрою не виявлено, евакуація не проводилася;

вул. Зелена, 20 — фітнес-клуб «Форевер»: о 11:00 год. пошукові роботи у місцях можливого замінування були завершені, вибухового пристрою не виявлено, евакуація не проводилася;

вул. О. Кониського, 9 — фітнес-клуб «Айседора»: о 11:30 год. пошукові роботи у місцях можливого замінування були завершені, вибухового пристрою не виявлено, евакуація не проводилася.

Повторна перевірка не проводилася через письмову відмову власників.

Заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування, продовжуються.