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У Львові замінували чотири фітнес-клуби

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 16 серпня, близько 10:00 год., до поліції надійшла інформація про замінювання чотирьох львівських фітнес-клубів, розташованих на вулицях Зеленій, Олени Степанівни, Роксоляни та Кониського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб. Правоохоронці проводять евакуацію людей, обстежують приміщення будівель та прилеглі до них території.

Наразі поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, у Львові аноніми вже неодноразово повідомляли про замінування цих фітнес-клубів, проте жодного разу правоохоронці вибухонебезпечних речовин так і не знаходили.

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