Перший урок у школах Львівщини проведуть під гаслом «Я – українець»

У загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини перший урок відбудеться під гаслом «Я – українець». Про це сьогодні, 16 серпня, під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

№Перший урок патріотичного спрямування, у першому класі він може бути проведений на теми №Я люблю свою країну», «Діти об’єднюють Україну». А в старших класах ці теми будуть більш поглиблено обговорюватися», – розповів Любомира Мандзій.