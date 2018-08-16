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Перший урок у школах Львівщини проведуть під гаслом «Я – українець»

Юлія Шпак

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У загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини перший урок відбудеться під гаслом «Я – українець». Про це сьогодні, 16 серпня, під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

 

№Перший урок патріотичного спрямування, у першому класі він може бути проведений на теми №Я люблю свою країну», «Діти об’єднюють Україну». А в старших класах ці теми будуть більш поглиблено обговорюватися», – розповів Любомира Мандзій.

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