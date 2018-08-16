На кордоні з Польщею затримали француза з контрабандними сигаретами

Сьогодні, 16 серпня, прикордонники Мостиського загону затримали громадянина Франції, який незаконно намагався переправити через кордон пакунки з контрабандними сигаретами. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Вночі на ділянці відповідальності відділу «Мігове» охоронці кордону помітили транспортний засіб, який рухався в бік державного кордону. В ході перевірки прикордонники виявили на відстані 120 метрів від лінії кордону громадянина Франції з трьома пакунками сигарет. Згодом військовослужбовці знайшли автомобіль марки «Сітроен» французької реєстрації, який іноземець залишив неподалік кордону», – йдеться у повідомленні.

57-річного француза затримали для з’ясування всіх обставин порушення. Виявлені тютюнові вироби передадуть Дежфіскальній службі.

Фото: Держприкордонслужба