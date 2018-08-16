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На кордоні з Польщею затримали француза з контрабандними сигаретами

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 16 серпня, прикордонники Мостиського загону затримали  громадянина Франції, який незаконно намагався переправити через кордон пакунки з контрабандними сигаретами. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

«Вночі на ділянці відповідальності відділу «Мігове» охоронці кордону помітили транспортний засіб, який рухався в бік державного кордону. В ході перевірки прикордонники виявили на відстані 120 метрів від лінії кордону громадянина Франції з трьома пакунками сигарет. Згодом військовослужбовці знайшли автомобіль марки «Сітроен» французької реєстрації, який іноземець залишив неподалік кордону», – йдеться у повідомленні.

57-річного француза затримали для з’ясування всіх обставин порушення. Виявлені тютюнові вироби передадуть Дежфіскальній службі.

Фото: Держприкордонслужба

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