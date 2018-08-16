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Львів’ян просять подарувати книги пацієнтам паліативного відділення Шпиталю Шептицького

Соломія Григор'єва

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Львів’ян просять «поділитися» книгами із пацієнтами паліативного відділення Шпиталю Шептицького. Про ініціативу повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі психолог Шпиталю імені Митрополита Андрея Шептицького Божена Мартиненко, передає Львівський портал.

 

«Друзі і всі-всі-всі! Маєте книги, які давно перечитали/не читали/зачитали? Ті, які варто прочитати іншим? Тоді знайдіть мене і нагрузіть (нагородіть) ними, а я передам їх у паліативне відділення Шпиталю, де працюю. Бо наші пацієнти люблять читати гарну літературу і мають на таку розкіш достатньо часу», — написала Божена Мартиненко.

Книжкові волонтери можуть звертатися за посиланням.

Нагадаємо, паліативна допомога — це підхід, який дозволяє покращити якість життя пацієнтів із невиліковними захворюваннями та членів їхніх родин шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини. Головною метою паліативної допомоги є підтримка якості життя у його фінальній стадії, максимальне полегшення фізичних та моральних страждань пацієнта та його близьких, а також збереження людської гідності пацієнта наприкінці життя.

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