Як Львівщина відзначатиме День Державного Прапора та річницю Незалежності України

23 та 24 серпня Львівщина відзначатиме День Державного Прапора та 27-му річницю Незалежності України. З цієї нагоди в області проведуть низку урочистих та святкових заходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

“Запрошуємо мешканців області 23 серпня о 8.30 вишиковуватись біля будівлі адміністрації, бо вже о 9 годині ми урочисто підніматимемо прапор, це відбуватиметься уніфіковано на всій території України. Прапор підніматиме наша чемпіонка Христина Погранична. Також дітки, які малюватимуть листівки, подарують їх військовим. Будівля адміністрації буде прикрашена синьо-жовтими прапорами довжиною 11 метрів”, – зазначила т.в.о директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Об 11:30 відбудеться віче біля Меморіалу УГА. Об 11. 50 – покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих Героїв АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Опісля покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

24 серпня, у День Незалежності, у всіх храмах області упродовж дня проводитимуть молебені «За Україну».

О 12 год відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тараса Шевченка та урочиста мистецька частина «Ми різні, ми єдині»

“Родзинкою святкування є те, що цьогоріч на урочисту частину ми запросили представників з усієї області приїхати у вишиванках притаманних кожному регіону. Загалом більше 40 людей у вишитому одязі”, – розповіла Ольга Березюк.

Як повідомила директор департаменту з питань культури національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало, упродовж дня діятиме етноалея “Унікальна Львівщина”.

“Від пам’ятника Шевченка до Оперного театру плануємо створити етноалею “Унікальна Львівщина”. У нас буде понад 20 локацій, куди запрошуємо як діток так і дорослих”, – зазначила Мирослава Туркало.

За словами Мирослави Туркало, головною подією Дня Незалежності стане вечірній проект «Україна. Історія сили і перемог» на площі біля будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Початок о 19:30 год.

Також о 21:30 год усі охочі зможуть взяти участь у перегляді легендарної кінострічки “Кіборги” у парку “На валах” .

Отож, мешканців Львівщини та гостей запрошують стати частиною грандіозного святкування Дня Державного Прапора та 27-ї річниці Незалежності України.