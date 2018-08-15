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У вересні Львів відзначатиме «Рік музики Мирослава Скорика». Перелік концертів

Олена Карп'юк

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У межах грандіозного міжнародного проекту «Рік Музики Мирослава Скорика», до 80-річчя легендарного композитора, в Україні відбуваються культурно-мистецькі заходи, які представляють великій аудиторії перлини композиторської майстерності Мирослава Скорика. У Львові музикою Скорика можна буде насолодитись протягом 14-19 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Рідне місто маестро Скорика, Львів, вже у вересні розпочне ходу з неповторної тетралогії філармонійних концертів: 14 вересня концерт „Мирослав Скорик: його учні та послідовники“ представить шанувальникам акапельної музики у виконанні відомого Галицького академічного камерного хору найкращі творчі здобутки в цьому жанрі знаної композиторки України, лауреата Шевченківської премії та однієї з талановитих учениць легендарного композитора – Ганни Гаврилець. В концерті також прозвучить музика відомого львівського композитора і піаніста Олександра Козаренка, а також твори Віктора Камінського – одного із послідовників композиторської школи Мирослава Скорика», – розповіли організатори.

15 вересня на сцені Львівської філармонії камерний оркестр «Академія» представить абсолютно нову програму «Мирослав Скорик : від класики до джазу – магічний світ транскрипцій Мирослава Скорика».

У концерті прозвучать парафрази Мирослава Скорика на відомі композиції Астора П’яццолли, Джорджа Гершвіна, Фридерика Шопена, Василя Барвінського, Максима Березовського, в яких талановитий композитор органічно поєднав фольклорну милозвучність з ритмами джазу. І найголовніше, що за диригентський пульт стане сам Мирослав Скорик.

Вже 16 вересня у Львові відбудеться концерт із неповторним галицьким музичним акцентом, який назву «Мирослав Скорик і музика Львова». Дійсно, сама програма концерту відображає справжній дух міста Лева: у виконанні Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» прозвучать твори п’яти знаних композиторів, творчість яких пов’язана зі Львовом: Миколи Колесси, Анатолія Кос-Анатольського, Віктора Камінського та Олександра Козаренка.

«Завершиться музична тетралогія мистецьким заходом «Прем’єра – Вечір Концертів Мирослава Скорика», який відбудеться на сцені Львівської філармонії 19 вересня. Унікальність концерту, в першу чергу, полягає в тому, що відбудеться львівська прем’єра абсолютно нового Десятого концерту для скрипки з оркестром, який зіграє знаменитий львівський скрипаль Марко Комонько. Йому як першому виконавцю композитор й присвятив свій новий твір. Другий соліст, американський піаніст українського походження Станіслав Христенко, запрошений виконати Третій фортепіанний концерт Мирослава Скорика», – додають організатори.

Фото: ufest.in.ua

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