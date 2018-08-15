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У Львові судитимуть мешканця Вінниччини, який вербував жінок для роботи у борделях Китаю

Юлія Шпак

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У Львові судитимуть 55-річного жителя Вінниччини, якого підозрювали у вербуванні жінок в сексуальне рабство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначимо, що правоохоронці затримали зловмисника цьогоріч 14 червня, в порядку ст.208 КПК України безпосередньо під час відправки дівчат у аеропорту «Бориспіль».

«Зловмисник достовірно знав, що двоє жінок із Миколаївщини опинились у складних життєвих обставинах (відсутнє житло, робота та гроші), скористався їх уразливим станом та у травні-червні 2018 року завербував їх для роботи у борделях Китаю», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування, суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 528 тис грн, яку він сплатив.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Галицького районного суду м. Львова для розгляду по суті.

Довідково: за вчинення такого злочину законом передбачено покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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