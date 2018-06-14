Правоохоронці Львівщини в аеропорту «Бориспіль» затримали чоловіка, причетного до торгівлі людьми

В аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали зловмисника, причетного до торгівлі людьми. Чоловік завербував та переправляв до одного з китайських борделів трьох молодих жінок з України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 14 червня, близько 13.30 працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми,Національної поліції України, управління БЗПТЛ та слідчого управління поліції Львівщини спільно з працівниками відділу Державної прикордонної служби та служби авіаційної безпеки за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль» зловмисника, який переправляв трьох громадянок України віком 22-23 роки до борделю в одному із особливих адміністративних районів Китаю.

«Правоохоронці встановили, що 55-річний житель міста Вінниця особисто вербував молодих жінок, які потрапили у складні життєві ситуації. Під час зустрічей з ними «працедавець» розповідав про велику грошову винагороду за сексуальні послуги (65 доларів США за годину) та обіцяв забезпечення житлом і харчуванням», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для трьох мешканок Черкаської та Миколаївської областей, зловмисник придбав авіаквитки та супроводив їх до аеропорту Бориспіль. Зустріти їх у Китаї та доставити до борделю повинен був його знайомий.

Вінничанин затриманий у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.

Фото: поліція