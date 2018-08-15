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У Львові презентують серію поштівок «Українські Герої»

Дарина Смеречанська

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У Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського 26 серпня презентують серію поштівок «Українські Герої», яку створили до 27 -ї річниці Незалежності України. Про це йшлося сьогодні під час брифінгу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

“Українці завжди гордились своїми героями і популяризували їх, зокрема за допомогою поштівок. Сьогодні ми маємо новітніх героїв і продовжуємо цю традицію. На території музею ми презентуємо перших 16 поштівок серії “Українські Герої”, прототипами фотографій стали хлопці та дівчата, які воюють. Авторами є військові журналісти, капелан Андрій Дуда. Зворот листівок витриманий у стилі поштівок Українських січових стрільців”, – розповів громадський діяч, ініціатор проекту Роман Метельський.

За його словами, поштівки передадуть у храми Львова, де кожен охочий зможе їх придбати, а вилучені кошти скерують на допомогу бійцям Операції Об’єднаних сил. Презентація поштівок розпочнеться о 16 год за участі отця Андрія Дуди і офіцерів Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України ( м. Львів).

Зазначимо, загалом планують створити 100 поштівок.

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