На Львівщині прикордонники затримали трьох німців та росіянина, які намагались нелегально потрапити до Польщі

Чотирьох порушників, які незаконно перетнули державний кордон, затримали минулої доби на Львівщині біля кордону з Польщею прикордонники Мостиського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Трьох осіб, які йшли на вхід в Україну поза пунктами пропуску, військовослужбовці відділу «Сянки» помітили патрулюючи державний кордон учора вдень. Зупинивши порушників, прикордонники встановили, що вони є громадянами Німеччини. При собі іноземці мали документи. Чому подорожували у незаконний спосіб, наразі встановлюється. На осіб складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП.

Ще одного правопорушника затримала група реагування від відділу «Шегені» учора ввечері. Про появу незнайомця у прикордонні повідомив місцевий житель. Чоловіка, який йшов на вхід в Україну, затримали за кілька сотень метрів від кордону з Польщею. Ним виявися громадянин Росії. На особу складено протокол за ст. 204-1 КУпАП. Тривають перевірочні заходи.