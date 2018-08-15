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На Львівщині повернули з незаконного користування понад 200 гектарів земель

Юлія Шпак

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Прокуратура на Львівщині повертає з незаконного використання понад 232 гектара земель вартістю більше 119 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-с лужбі прокурат ури у Львівській області.

 

Зазначається, що цьогоріч у липні прокуратура відстояла правову позицію у Львівському апеляційному господарському суді.

«Зокрема, Радехівська місцева прокуратура зверталась із позовом до органу місцевого самоврядування і суб’єкта господарювання та вимагала скасувати рішення, на основі якого підприємству надано право на використання понад 232 га земельних ділянок (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), власники яких померли, а спадкоємці, за законом чи заповітом, відсутні чи не прийняли спадщини», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, прокуратура вимагала звільнення територій, розташованих за межами населеного пункту. Проте, Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову прокурора.

Не погодившись з такою позицією суду першої інстанції на його рішення подано апеляційну скаргу.

Відтак, наприкінці липня 2018 року, апеляційною інстанцією скасовано рішення Господарського суду Львівської області та визнано підставним та обґрунтованим позов місцевої прокуратури до приватного підприємства і Боложинівської сільської ради щодо визнання недійсним рішення про надання на умовах оренди невитребуваних пайових земель, а також звільнення земельної ділянки вартістю понад 119 млн грн.

На даний час це рішення набрало законної сили.

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