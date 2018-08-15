Львів’ян запрошують святкувати День Незалежності разом із воїнами «вісімдесятки»

24 серпня, у День Незалежності України, львів’ян та гостей міста запрошують у Шевченківський гай на благодійний захід «Захиснику – Слава!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Музей – це багата історико-культурна спадщина, унікальна природно-ландшафтна зона, особливе місце для творчості, родинного відпочинку та відновлення сил. Саме тут 24 серпня святкуватимуть День Незалежності воїни легендарної львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

«На цю благодійну акцію ми запрошуємо 80 окрему десантно-штурмову бригаду. Це – 100 родин, понад 400 осіб, і ми хочемо створити для них таку релакс-зону, тому що це будуть запрошені воїни, які повернуться із зони бойових дій. Вся програма, яка планується на цей час, буде підпорядкована саме для того, щоби об’єднати батьків, дітей, і створити їм таку добру атмосферу.

Тож запрошуємо львів’ян та гостей міста віддати шану воїнам, висловити їм вдячність за оборону нашого миру, за збереження незалежності», – розповіла завідувачка етно-культурологічного відділу Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького Надія Дзвоник.

У програмі святкування:

Найрізноманітніші майстер-класи

Флешмоб «Героїчна пісня»

Театральна вистава «Швейк у Львові» у виконанні театру «Панацея»

Вистава від Театру ляльок

Дитячі розваги від «Дитячої планети»

Спортивні турніри від клубу «Манівці»

Інтерактивні презентації дитячих книг від казкарки Лесі Кічури

Акторські тренінги для батьків та дітей від креативної майстерні «Mandragora»

Брейн-ринги, дискусії від Академії розвитку особистості «Унікум»

Майстер-клас із тхеквондо від тренера національного класу Олександра Колба

Святковий концерт за участі естрадних та фольклорних колективів

Із детальною програмою цьогорічного святкування Дня Незалежності у Львові можна ознайомитися тут.