Львів’ян запрошують святкувати День Незалежності разом із воїнами «вісімдесятки»

24 серпня, у День Незалежності України, львів’ян та гостей міста запрошують у Шевченківський гай на благодійний захід «Захиснику – Слава!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.
Музей – це багата історико-культурна спадщина, унікальна природно-ландшафтна зона, особливе місце для творчості, родинного відпочинку та відновлення сил. Саме тут 24 серпня святкуватимуть День Незалежності воїни легендарної львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
«На цю благодійну акцію ми запрошуємо 80 окрему десантно-штурмову бригаду. Це – 100 родин, понад 400 осіб, і ми хочемо створити для них таку релакс-зону, тому що це будуть запрошені воїни, які повернуться із зони бойових дій. Вся програма, яка планується на цей час, буде підпорядкована саме для того, щоби об’єднати батьків, дітей, і створити їм таку добру атмосферу.
Тож запрошуємо львів’ян та гостей міста віддати шану воїнам, висловити їм вдячність за оборону нашого миру, за збереження незалежності», – розповіла завідувачка етно-культурологічного відділу Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького Надія Дзвоник.
У програмі святкування:
- Найрізноманітніші майстер-класи
- Флешмоб «Героїчна пісня»
- Театральна вистава «Швейк у Львові» у виконанні театру «Панацея»
- Вистава від Театру ляльок
- Дитячі розваги від «Дитячої планети»
- Спортивні турніри від клубу «Манівці»
- Інтерактивні презентації дитячих книг від казкарки Лесі Кічури
- Акторські тренінги для батьків та дітей від креативної майстерні «Mandragora»
- Брейн-ринги, дискусії від Академії розвитку особистості «Унікум»
- Майстер-клас із тхеквондо від тренера національного класу Олександра Колба
- Святковий концерт за участі естрадних та фольклорних колективів
Із детальною програмою цьогорічного святкування Дня Незалежності у Львові можна ознайомитися тут.
Олена Карп'юк