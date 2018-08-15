«Бути людиною». Львівських студентів запрошують в Яремче у табір від УГКЦ

Із 20 до 26 серпня у Яремче триватиме табір «Бути людиною». Організатором є «Центр студентського капеланства» ЛА УГКЦ. Щоб стати учасником, потрібно зареєструвати себе у храмі блаженного священномученика Олексія Зарицького, що на вул. Лукаша, 3а. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Табір буде побудований як «простір відповідальності». Це означає, що молодь під час таборування зможе не лише розвиватися духовно, відпочивати, але також навчатися нового, зокрема «підвищити» волонтерську кваліфікацію. Отримати знання з ефективної благодійності зможуть також ті молоді особи, які раніше не були долучені до волонтерства.

«Матимемо мультимедійні лекції. Відбуватимуться тренінги із практичних занять над власним саморозвитком, працюватимемо над командою, духовністю. Буде і психологічна складова. Табір від „Студентського капеланства“ організовуємо щороку. Втім цього разу вирішили його реформувати. Ми назвали табір „Бути людиною“ за відомими словами Блаженнішого Любомира. Тому упродовж відпочинку будемо застановлятися, зокрема, над його духовними пережиттями, творами», – розповіла координаторка Наталія.

Всі деталі – за посиланням.