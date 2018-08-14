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У Львові вчителі з 36 країн світу продефілюють у національному одязі

Олена Карп'юк

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Упродовж 17-22 серпня на Львівщині триватиме Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл, участь у якому візьмуть понад 200 учасників із 36 країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Вперше за часів незалежності України на Львівщині відбудеться Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл. Захід має дуже велике значення, адже до нас, на Львівщину, прибудуть понад 200 учасників із 36 країн з усіх континентів світу. Ми переконані, що світове українство, кожен вчитель, який працює з українцями за кордоном – це та культурна дипломатія, яка створює імідж держави. Завдяки цим людям ми можемо нести правду про події в Україні і займатися промоцією нашої держави, культури та мистецтва далеко за її межами», – зазначила директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій ОДА Мирослава Туркало.

Форум складатиметься із двох частин: V Міжнародної конференції «Українська мова у світі» (17 серпня) та Лабораторії творчих ідей (18-22 серпня).

У межах форуму відбудеться також дефіле українських учителів із 36 країн світу у національному одязі від дизайнера Людмили Сєдової. Також під час заходу презентують перше соціологічне дослідження, проведене працівниками Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), щодо стану та потреб сучасної українознавчої школи за кордоном.

Окрім того учителі візьмуть участь у концерті «Українська пісня» на стадіоні «Арена Львів». Також для них організують поїздку на Яворівщину, де відбудеться майстер-клас з виготовлення яворівської іграшки.

Зазначимо, співорганізаторами Форуму є Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України, Львівська обласна державна адміністрація, Національний університет «Львівська політехніка», Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Світовий Конґрес Українців та Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада.

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