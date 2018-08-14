Розпочався ремонт дороги Городище – Східниця

На Львівщині розпочали ремонт автомобільної дороги Городище — Східниця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

“Зокрема, розпочали поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141418 Городище — Східниця, що розташована у Дрогобицькому районі”, – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.

Відтак, підрядна організація виконує роботи з розпушування існуючого дорожнього покриття.

У межах ремонту автомобільної дороги запланували виконати роботи з влаштування основи ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону.

Слід зазначити, що місцеві мешканці доклали зусиль до проведення робіт з вирубки чагарників перед початком ремонтних доріг.