ОСТАННІ НОВИНИ

Розпочався ремонт дороги Городище – Східниця

Дарина Смеречанська

|

На Львівщині розпочали ремонт автомобільної дороги Городище — Східниця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

“Зокрема, розпочали поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141418 Городище — Східниця, що розташована у Дрогобицькому районі”, – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.

Відтак, підрядна організація виконує роботи з розпушування існуючого дорожнього покриття.

У межах ремонту автомобільної дороги запланували виконати роботи з влаштування основи ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону.

Слід зазначити, що місцеві мешканці доклали зусиль до проведення робіт з вирубки чагарників перед початком ремонтних доріг.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці
Анатолій Горбенко
Противники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...