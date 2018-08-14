Публічні лекції, дискусії та майстер-класи: молодих музикантів запрошують взяти участь в органній резиденції

Супровідною освітньою програмою Львівського органного фестивалю, який відбуватиметься з 14 по 26 серпня, є органна резиденція. Це набір воркшопів, майстер-класів, публічних лекцій та дискусій про орган. Органісти та органістки будуть вчити та ділитися своїм досвідом з виконавцями, які цікавляться органною музикою. Про це сьогодні, 14 серпня, під час прес-конференції розповів заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, цей проект є соціальним та повністю безкоштовним.

«Таким чином ми хочемо поглибити діалог у світі мистецтва. Адже сьогодні є проблема, коли молоді органісти не мають, де займатися, оскільки органних майстер-класів та факультетів є дуже мало в України. Вони здебільшого діють при парафіях та церквах, а от у концертних залах їх дуже мало, та й майстрів не так багато. Тому знайти тих, хто хоче ділитися своїм мистецтвом – виклик. Ми вирішили скористатися нагодою, що до Львова приїде чимало органістів, та поєднати освітню програму та мистецьку програму», – розповів Тарас Демко.

Також він зазначив, що резиденція складатиметься із шістьох майстер-класів.

«Майстер-клас має дві форми – активну та пасивну. Тобто активний учасник реєструється, цю інформацію ми передаємо органістам, які готують індивідуальні програми. А пасивні учасники можуть просто приходити і насолоджуватися музикою», – пояснив заступник директора Львівського органного залу.

Також Тарас Демко зазначив, що сьогодні органісти можуть навчатися лише на факультативі у Києві. А більшість органістів в Україні переймають досвід у вже відомих органістів або ж їздять на майстер-класи до інших країн. Тому така резиденція дасть можливість для молодих удосконалювати свої навички.

Щоб стати учасником резиденції достатньо зайти на сторінки у соціальних мережах Львівського органного залу та заповнити спеціальну форму.