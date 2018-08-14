На Дрогобиччині рецидивісти обікрали полісмена

Працівник Дрогобицького відділу поліції затримав рецидивіста, який викрав із його будинку два велосипеди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Після робочої зміни Орест Лернатович перебував вдома в одному з селищ Дрогобицького району. Посеред ночі 12 серпня спрацювала сигналізація. Вийшовши з будинку, він виявив, що двері в господарське приміщення пошкоджені, а два велосипеди, які були всередині, зникли. Поліцейський оглянув територію поблизу будинку. Нікого не виявивши, він сів у автомобіль і поїхав у напрямку Борислава.

При виїзді з населеного пункту правоохоронець помітив двох хлопців, які котили під гірку його велосипеди. Одного з них він одразу впізнав. Це був раніше судимий 18-річний мешканець Борислава, з яким Оресту неодноразово доводилося зустрічатися під час роботи оперуповноваженим. Проїхавши повз з них, він зателефонував у Бориславське відділення поліції і повідомив про крадіжку. А далі зупинив автомобіль і, вийшовши з нього, запропонував зловмисникам віддати крадені велосипеди. Хлопці кинулися навтьоки, залишивши двоколісні. Наздогнавши знайомого йому зловмисника, Орест утримував його до приїзду екіпажу поліції.

Їх доставили в Бориславське відділення поліції. Згодом поліцейські відділку встановили особу іншого зловмисника. Ним виявився також раніше судимий за майнові злочини 19-річний мешканець міста Борислав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять перевірку на причетність зловмисників до скоєння інших злочинів, досудове розслідування триває.