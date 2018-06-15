ОСТАННІ НОВИНИ

Водій гурту Pianoбой потрапив у масштабну ДТП на Львівщині та опинився у СІЗО

Юлія Шпак

|

Водій гурту Pianoбой потрапив у масштабну ДТП, яка сталася вчора, 14 червня, у Бродівському районі. Про це у Facebook повідомила PR-менеджер гурту Pianoбой Ольга Шурова, передає львівський портал.

 

«На фото – залишки нашого турового мікроавтобуса, який потрапив у страшну ДТП (без нас, з іншими пасажирами) з вини іншого водія, який виїхав на зустрічну смугу. Зараз наш водій перебуває в СІЗО, тому що сторона винуватця намагається повісити провину на нього. Зараз потрібні свідки цієї ДТП». – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня, на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Дуб’є Бродівського району мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» зіткнувся з автомобілем «Івеко». В ДТП постраждало дев’ятеро людей, ще одна людина загинула.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...