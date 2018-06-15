Водій гурту Pianoбой потрапив у масштабну ДТП на Львівщині та опинився у СІЗО

Водій гурту Pianoбой потрапив у масштабну ДТП, яка сталася вчора, 14 червня, у Бродівському районі. Про це у Facebook повідомила PR-менеджер гурту Pianoбой Ольга Шурова, передає львівський портал.

«На фото – залишки нашого турового мікроавтобуса, який потрапив у страшну ДТП (без нас, з іншими пасажирами) з вини іншого водія, який виїхав на зустрічну смугу. Зараз наш водій перебуває в СІЗО, тому що сторона винуватця намагається повісити провину на нього. Зараз потрібні свідки цієї ДТП». – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня, на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Дуб’є Бродівського району мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» зіткнувся з автомобілем «Івеко». В ДТП постраждало дев’ятеро людей, ще одна людина загинула.