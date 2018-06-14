ДТП на Львівщині: одна людина загинула, ще десятеро травмовано

Сьогодні, 14 червня, о 03:41 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Дуб’є Бродівського району мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» зіткнувся з автомобілем «Івеко». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Як вдалося з’ясувати, в момент зіткнення в автомобілі «Мерседес Спрінтер» перебували 9 людей, а в «Івеко» – двоє. Внаслідок ДТП пасажира «Івеко» затиснуло конструкціями автомобіля та вантажем, який перевозився, він загинув на місці події.

Водія автомобіля «Івеко» рятувальники вивільнили із деформованої автівки. Загалом на місці аварії одна людина загинула та ще десятеро травмовано. У Бродівську центральну районну лікарню госпіталізували 9 людей із травмами середнього ступеня важкості.

Наразі всі обставини події встановлюються.