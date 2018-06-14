ОСТАННІ НОВИНИ

ДТП на Львівщині: одна людина загинула, ще десятеро травмовано

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 14 червня, о 03:41 год., до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Дуб’є Бродівського району мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» зіткнувся з автомобілем «Івеко». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

 

Як вдалося з’ясувати, в момент зіткнення в автомобілі «Мерседес Спрінтер» перебували 9 людей, а в «Івеко» – двоє. Внаслідок ДТП пасажира «Івеко» затиснуло конструкціями автомобіля та вантажем, який перевозився, він загинув на місці події.

Водія автомобіля «Івеко» рятувальники вивільнили із деформованої автівки. Загалом на місці аварії одна людина загинула та ще десятеро травмовано. У Бродівську центральну районну лікарню госпіталізували 9 людей із травмами середнього ступеня важкості.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...