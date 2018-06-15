У справі Бабченка затримали другого підозрюваного

Служба безпеки України затримала українця «громадянина Т», який керував групою осіб, які мали залучатись до серії терактів в Україні, зокрема до замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає УП.

“13 червня було затримано громадянина України Т, який керував групою осіб, які мали бути залучені до проведення терактів. За місцем проживання громадянина Т в ході проведення обшуку вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. На даний час є достатньо підстав обгрунтовано підозрювати громадянина Т в причетності до готування терористичних актів”, – сказав Тиводар.

За інформацією СБУ, ця особа керувала групою з трьох громадян України, які пройшли «інструктаж та навчання» у російському Ростові-на-Дону з метою вчинення терактів на території України. Даний інструктаж та навчання, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, здійснювався представниками спеціальних служб РФ, сказав слідчий.

Він додав, що фінансування цієї групи з Росії до України здійснив громадянин України Борис Герман, який є організатором замаху на Бабченка.

Як повідомлялося, 29 травня правоохоронці заявили, що 41-річний журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі свого дому в Києві. За фактом убивства журналіста було відкрито кримінальне провадження.

У середу, 30 травня, з’ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації співробітники спецслужби затримали в Києві організатора вбивства журналіста Бабченка – Бориса Германа.

31 травня Шевченківський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Апеляційний суд Києва здійснить розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід Борису Герману, якого підозрюють в організації убивства журналіста Аркадія Бабченка, 18 червня.