У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка

Сьогодні, 29 травня, невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка у його будинку. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги. Про це пише «Українська правда», посилаючись на речника Нацполіції Ярослава Тракала, передає Львівський портал.

«Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з’ясовує обставини», – розповів Тракало.

Журналіст Айдер Муджабаєв у коментарі «Українській правді» розповів, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилась вдома.

«Він виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили», – сказав Муджабаєв.

За його словами, всього було три постріли в спину.

Раніше про те, що невідомі стріляли в Аркадія Бабченка, Джабаєв повідомив у Facebook.

«В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди», – писав він.

Зазначимо, Аркадій Бабченко – російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, але через переслідування переїхав в Прагу, а пізніше – в Україну.

Фото: Радіо Свобода