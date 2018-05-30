СБУ: Російський журналіст Аркадій Бабченко – живий

Російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки. Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу 30 травня, передає УП.

Він повідомив, що Служба безпеки завчасно отримала інформацію про готування замаху на життя Аркадія Бабченка.

“Зараз я можу повідомити деталі спецоперації Служби безпеки України, завдяки якій нам вдалося не тільки зірвати цинічну провокацію, але й задокументувати підготовку російськими спецслужбами цього зухвалого злочину”, – заявив Грицак.

Як повідомляє Громадське, глава СБУ Василь Грицак на брифінгу у Києві заявив, що працівники Служби безпеки України затримали організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка, яке насправді планували здійснити спецслужби Росії.

За його словами, після вчинення вбивства Бабченка організатор мав втекти до Росії через третю країну.

«У нього вже був придбаний квиток і він, за нашими даними планував через третю країну виїхати до РФ», — заявив глава СБУ.

«Чому ми не повідомляли дані вчора? Бо сьогодні слідчі і оперативники СБУ проводили величезну роботу, слідчі і оперативні заходи тривають і в ці хвилини. Хочу повідомити, що 3 години тому організатор злочину нами був затриманий у Києві. Зараз тривають слідчі дії з громадянином, а також проводиться ряд обшуків за місцем проживання а також тимчасового перебування», — сказав Грицак.

Він наголосив, що громадянину «Г» підготовлена підозра у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ст. 258 КК України, додав глава СБУ.

Як повідомляв Львівський портал, 29 травня, невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка у його будинку.