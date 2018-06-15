Сьогодні на Львівщині стартує молодіжний фестиваль «Зашків». Програма

Сьогодні,15 червня, з нагоди 127-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця, стартує ХІІ молодіжний фестиваль «Зашків – Джерело духу». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МНК.

Незмінне місце проведення – поле біля озера в підніжжі гори Берекавиці (с. Зашків) на три дні стане осередком патріотичного духу.

Програма цьогорічного фестивалю «Зашків 2018»:

15 червня (п’ятниця):

20:00 – 00:00 – ­бардівський вечір біля ватри.

16 червня (субота):

10:00 – 13:00 – вшанування пам’яті полковника Євгена Коновальця велопробігом «Від Степана до Євгена» з метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

10:00 – 17:00 – локація «Зашків історичний»: робота меморіального музею Є. Коновальця, австрійського млину та ін.;

12:00 – 17:00 – проведення майстер-класів Школи виживання «БІЛІ ВОВКИ»;

13:00 – 15:00 – показ військової техніки;

14:00 – 18:00 – футбол босоніж;

16:00 – 17:00 – показові виступи вихованців кінологічного навчального центру західного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

17:00 – 17:30 – виступ оркестру Національної академії сухопутних військ;

17:30 – 19:00 – вітальна програма від колективів Жовківського району та села Зашків;

19:00 – 19:30 – урочисте відкриття фестивалю «Зашків»;

19:30 – 01:15 – вечірня музична програма на великій сцені, за участі наступних гуртів: «Перший сніг», «Рай з твоїх снів», «MellRose Band», «HOLLY LOUD», «Воанергес», «Толока», «Проти Течії», «Друже Музико».

01:15 – 02:30 – перегляд патріотичних кінофільмів;

17 червня 2018 (неділя):

з 09:00 – прибирання фестивального поля; Молитва за Україну.

Організатори нагадують та наголошують, що Молодіжний фестиваль «Зашків» пропагує здоровий спосіб життя, а тому продаж, вживання, розповсюдження алкогольних та наркотичних засобів тут суворо заборонені.

Вхід вільний!

Якщо хочете стати волотером — реєструйтеся https://bit.ly/2LsB4hE

Взяти участь у Велопробізі «Від Степана до Євгена» — реєструйтеся https://goo.gl/81xJb4

Контакти: (093) 76 82 162 Оксана [datskiv.ok@gmail.com]