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Садовий наклав вето на виділення землі під будівництво житла на Цитаделі

Наталя Дуляба

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Міський голова Львова Андрій Садовий наклав вето на ухвалу міської ради щодо надання ТзОВ «Сучасне місто» земельної ділянки та дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. П. Грабовського, 11. Це рішення прийняли під час сесії Львівської міськради 7 червня, тоді «за» проголосували 46 депутатів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як зазначили у прес-службі мерії, проект ухвали в порядок денний під час засідання колегії з голосу вніс депутат фракції БПП у Львівській міській раді Григорій Козловський. І на згаданій території нібито не передбачене будівництво житла.

«Згідно з ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, крім випадків встановлених чинним законодавством випадків.

Відповідно, до моменту затвердження плану зонування території та/або детального плану території, не має правових підстав щодо передачі земельної ділянки по вул. П. Грабовського, 11 в оренду терміном на 10 років для обслуговування автостоянок.

Земельна ділянка по вул. П. Грабовського, 11 (відповідно до представленого плану земельної ділянки) знаходиться в межах озеленених території загального користування та в межах історичного ареалу м. Львова відповідно до ухвали від 30.09.2010р. № 3924 «Про затвердження містобудівної документації „Корегування генерального плану м. Львова“ ІІ стадія Генеральний план», де не передбачено будівництво житла», –  йдеться у зауваженнях до ухвали.

Як повідомляв Львівський портал, 7 червня сесія Львівської міської ради надала дозвіл ТзОВ «Сучасне місто» на зміну цільового призначення землі та подальше виготовлення проекту землеустрою на ділянки на вул. Грабовського, 11, яка входить у територію львівської Цитаделі (пам’ятка архітектури національного значення). На цій ділянці згодом планували будувати житло.

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