У Львові на Цитаделі будуватимуть житло

Львівська міська рада надала дозвіл ТзОВ «Сучасне місто» на зміну цільового призначення землі та подальше виготовлення проекту землеустрою на ділянки на вул. Грабовського, 11. Відповідне рішення сьогодні, 7 червня, ухвалили під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, земельною ділянкою площею 0,3098 га на вул. Грабовського, 11 користувався приватний підприємець Андрій Яровий. Із його згоди тепер цю ділянку передали в оренду на 10 років ТзОВ «Сучасне місто» для обслуговування автостоянки за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Річну орендну плату встановили на рівні 3% від нормативної грошової оцінки ділянки, але конкретна сума не вказана.

Водночас ТзОВ «Сучасне місто» дозволили змінити цільове призначення згаданої ділянки, перевівши землі промисловості у землі житлової та громадської забудови. Відтак на вул. Грабовського, 11, яка входить у територію львівської Цитаделі (пам’ятка архітектури національного значення), згодом планують будувати житло.

«Надати товариству з обмеженою відповідальністю “Сучасне місто“ дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. П. Грабовського, 11 для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, з подальшим їх переведенням до земель житлової та громадської забудови», – йдеться у проекті рішення.

У пояснювальній записці до проекту рішення, автором якої є відомий бізнесмен і депутат Львівської міської ради Григорій Козловський, йдеться про те, що ТзОВ «Сучасне місто» отримує також земельну ділянку площею 3,8 га на вул. Грабовського, 11. Хоча кадастровий номер на неї не вказаний, у документі вказано, що на цій ділянці розташовані нежитлові будівлі площею 2895,7 кв. м., які знаходяться у власності ТзОВ «Сучасне місто».

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Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Сучасне місто» зареєстроване саме на вул. Грабовського, 11. Його засновником є компанія «Адванда Лімітед» (Кіпр).

Кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Сучасне місто» є киянка Олена Велика, яка пов’язана також із фірмами, що займаються вирощуванням зернових культур, наданням фінансових послуг. Олена Велика є водночас керівником комунальних ясел-дитсадка №39 м. Луганська.

Розмір статутного капіталу ТзОВ «Сучасне місто» становить більше 37,6 млн грн. Основний вид діяльності фірми вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Зазначимо, що комплекс львівської Цитаделі збудований у 1850-х роках. Він є пам’яткою архітектури національного значення з 2012 року. У період Другої світової війни на цій території функціонував концентраційний табір для військовополонених Shtalag-328.