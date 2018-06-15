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Понад 70 вчителів Львова отримають премії за внесок у розвиток інклюзивного навчання

Юлія Шпак

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Вчора, 14 червня, на території Fest republic відбулася мотиваційна зустріч педагогів шкіл Львова, які займаються інклюзією, на тему «Школа для всіх». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ви маєте покликання служити і бути разом з людьми. Це є щось особливе. Час змінюється, треба бути завжди креативним, знаходити нові ідеї. Велика вам подяка і уклін за вашу працю. Всім вчителям, які займаються інклюзією, місто дасть премії по 5 тис грн», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Організатори заходу кажуть: «Необхідно неодмінно мотивувати людей, які навчають дітей з особливими освітніми потребами разом з нормотиповими дітьми. Щоденно вони стикаються з масою проблем, проте результати того варті. Ми впевнені, що подяка колективу школи від міського голови зможе змотивувати цих людей. Вкінці серпня ми підготуємо ще одну зустріч для таких колективів, з метою обговорення найактуальніших питань щодо інклюзивної освіти та звісно нетворкінгу».

За високий професіоналізм та сумлінну працю, активну соціальну позицію, особистий внесок у розвиток інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, 78 педагогів отримають від міста премії по 5 тис грн.

Про те, як впроваджується інклюзивна освіта у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу: «Незвичайні діти у звичайній школі».

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