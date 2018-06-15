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На Львівщині розшукують чоловіка, який зник два місяці тому

Юлія Шпак

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Поліцейські Львівщини оголосили в розшук 52-річного чоловіка, який вийшов з дому та назад не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Буським відділенням поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області встановлюється місцезнаходження Війтовича Володимира Володимировича, 05.11.1965 р.н., мешканця с. Яблунівка, Буського району, Львівської області, який 09.04.2018 року вийшов з дому та назад не повернувся, зв’язок з ним втрачено. Востаннє його бачили в с. Ракобовти, Буського району, Львівської області.

Прикмети: зріст 165-170 см, кремезної тілобудови, волосся темнорусяве, коротке, очі голубого кольору, носив вуса, на лівій нозі шрами внаслідок переломів.

Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу.

Був одягнений: куртка світло-коричневого кольору, довжиною нижче бедер, штани чорного кольору, кросівки чорного кольору з білими вставками. При собі мав пакет синього або зеленого кольору з одягом.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваного, просимо терміново зателефонувати за номером: 067-946-34-23, або на оперативну лінію 102.

Фото: поліція

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