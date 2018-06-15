Для дітей-сиріт на Львівщині придбають 30 квартир коштом держави

На Львівщині придбають понад 30 квартир для дітей-сиріт за кошти державного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Львівській області на придбання житла для дітей сиріт, осіб з їх числа, а також на проектні, будівельно-ремонтні роботи виділили кошти з державного бюджету у сумі 13850,8 тис гривень. Відтак за ці кошти планують придбати понад 30 квартир для дітей-сиріт та осіб з їх числа. Окрім того, за рахунок коштів державної субвенції цьогоріч планують збудувати будинок сімейного типу у Яворівському районі.

Станом на сьогодні Комісія з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам під час засідання прийняла рішення щодо придбання 16 житлових об’єктів для 22 дітей-сиріт та осіб з їх числа.

Зазначимо, загальна вартість об’єктів становить 8011, 5 тис гривень, з них – 6949, 7 тис гривень кошти субвенції.