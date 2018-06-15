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Для дітей-сиріт на Львівщині придбають 30 квартир коштом держави

Дарина Смеречанська

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На Львівщині придбають понад 30 квартир для дітей-сиріт за кошти державного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Львівській області на придбання житла для дітей сиріт, осіб з їх числа, а також на проектні, будівельно-ремонтні роботи виділили кошти з державного бюджету у сумі 13850,8 тис гривень. Відтак за ці кошти планують придбати  понад 30 квартир для дітей-сиріт та осіб з їх числа. Окрім  того, за рахунок коштів державної субвенції цьогоріч планують збудувати  будинок сімейного типу у Яворівському районі.

Станом на сьогодні Комісія  з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  під час засідання прийняла рішення щодо придбання 16 житлових об’єктів для 22 дітей-сиріт та осіб з їх числа.

Зазначимо, загальна вартість  об’єктів становить 8011, 5 тис гривень, з них – 6949, 7 тис гривень кошти  субвенції.

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