В Україні щорічно донорами крові стають близько 500 тисяч людей, - МОЗ

Щорічно в Україні стають донорами крові близько 500 тис людей. 70% з них здають кров лише один раз. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«У світі ж активно пропагують, впроваджують і підтримують регулярне добровільне та безоплатне донорство крові. Такий вид донорства – найбільш безпечний ресурс якісної крові. Безоплатні донори мають іншу мотивацію, аніж платні, та ретельніше готуються до здачі крові. Для того, аби центри крові могли зарекрутувати та утримати таких донорів для багаторазової здачі, сама система крові має бути змінена та осучаснена», – йдеться у повідомленні

Також зазначається, що МОЗ України розробив проект стратегії, що має дати старт змінам у системі крові.

«Основна мета розробленого документу та передбачених ним змін – безпечний, якісний та доступний компонент крові для пацієнта. Пропонована стратегія – це оновлена редакція документу, написаного у 2016 році, доопрацьована у відповідності з нормативно-правовими актами медичної реформи. Оновлена редакція вже пройшла громадське обговорення. Після погодження Міністерством юстиції України документ буде винесено на затвердження Уряду», – додають у МОЗ.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, як стати донором крові.